Спасатели начали тушить горящие в Керченском проливе суда

Спасатели приступили к тушению двух горящих судов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

Ранее сообщалось, что на борту судов находится сжиженный газ.

«Приступили к тушению пожара», — сказал собеседник агентства.

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Речь идет о двух судах, загоревшихся в Керченском проливе. На пожаре погибли больше 10 человек. По факту их гибели возбуждено уголовное дело.