Количество жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 38 человек

Спасатели достали из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске подъезда жилого дома женщину, которая стала 38 жертвой трагедии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Число жертв увеличивается постоянно. Несколько часов назад сообщалось о 37 погибших.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние всех пострадавших, которые были госпитализированы после взрыва, оценивается как стабильное.

«Состояние спасенного в Магнитогорске 10-месячного младенца Вани ФОКИНА, госпитализированного в Москве, немного улучшилось за минувшую ночь. Диагностические исследования показали отсутствие повреждений мозга у малыша».

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Также стало известно, что похороны 16 человек, погибших при обрушении подъезда в жилом доме в Магнитогорске, пройдут в ближайшие четыре дня, а пострадавшие в Магнитогорске уже обращаются за восстановлением документов и за помощью к психологам.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области рассказали, что разобрано около двух третей завалов. Работы ведутся круглосуточно и с осторожностью, так как имеется риск обвала уцелевших после взрыва, но уже неустойчивых конструкций.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме по проспекту Карла Маркса произошел 31 декабря 2018 года около 04:00 по московскому времени. Из-за взрыва обрушился один из подъездов строения. В результате пострадали и погибли люди.