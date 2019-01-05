Спасатели расчистили дорогу и оказали помощь туристам на горе Ай-Петри

Более 12 часов крымские спасатели оказывали помощь крымчанам и гостям полуострова, которые стали заложниками неблагоприятных погодных условий в районе горы Ай-Петри. Об этом сообщают на официальном сайте главного управления МЧС России по Республике Крым.

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В МЧС рассказали, что ещё 4 января в 18:50 в службу спасения поступило сообщение о том, что в связи с ухудшением погодных условий на горе Ай-Петри произошёл затор. Помимо этого, были зафиксированы сходы четырёх снежных масс, которые в общем объёме составили 800 куб.м. В результате этого движение порядка 100 транспортных средств было приостановлено. 300 человек остались на плато Ай-Петри и не смогли самостоятельно спуститься по трассе.

«Силами крымских спасателей и лесничего, в районе «Серебряной беседки» с дороги было убрано дерево для спуска машин вниз и прохождения специализированной техники «Крымавтодор». Кроме этого, сотрудники чрезвычайного ведомства оказали помощь в эвакуации людей с плато, а также разместили туристов в помещения на плато, где им был предоставлен обогрев и питание», — сообщают в ведомстве.

Кроме этого, для расчистки дорожного полотна была задействована специализированная техника МЧС России, с помощью которой была очищена дорога «Ялта – Ай-Петри».

«Посредством специализированной техники были очищены полосы для движения по трассе «Ялта — Ай-Петри», одновременно с этим спасатели МЧС России осуществили очистку колеи для проезда автотранспорта по трассе «Ай-Петри — Соколиное» посредством лопат и специализированной техники МЧС России. Работы проводились в период с 19.30 до 05.00 утра. В 06.00 автодорога была расчищена в полном объёме, движение транспорта осуществляется в штатном режиме», — передаёт пресс-служба ведомства.

После полной очистки трассы проезд транспорта по ней осуществлялся на особом контроле спасателей. Данная мера была применена с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и оказания помощи транспортным средствам в случае непредвиденных обстоятельств.

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым