Спасатели тренировались тушить пожар в здании администрации города Щёлкино (ФОТО)

Пожарные провели ночное пожарно-тактическое занятие в здании администрации города Щелкино Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

По замыслу тренировки, условное возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки в одном из кабинетов на первом этаже. Площадь составляет 12 кв. м. По причине ночного времени суток людей в здании администрации нет, эвакуация не требуется.

По прибытии огнеборцы проложили магистральную линию из нескольких рукавов и подали водяной ствол на тушение «пожара» и на защиту смежных помещений. Локализация и ликвидация «огня» была произведена в кратчайшие сроки.

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В заключение практического занятия, сотрудники чрезвычайного ведомства осмотрели пути эвакуации, проверили наличие средств первичного пожаротушения на объекте, а также наличие подъездов для пожарной техники к зданию администрации, проверили состояние электроустановочных изделий: розеток, выключателей, электросветильников, электрощитовых.

Спасатели тренировались тушить пожар в здании администрации города Щёлкино