Спасателям вручили медали за разминирование крепости «Керчь» (ФОТО)

Сегодня на территории крепости «Керчь» состоялась торжественная встреча, посвященная чествованию сотрудников центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

На встрече присутствовали: глава администрации города Керчь Сергей Вадимович БОРОЗДИН, председатель Керченского городского совета Николай Сергеевич ГУСАКОВ, заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Зисьевич ФИКС, генеральный директор государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Викторовна УМРИХИНА и другие.

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В начале мероприятия почётные гости узнали о том, что центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» был сформирован 15 февраля 1994 года. «Лидер» занимает одно из ведущих мест в системе Министерства. Специалистам поручают проведение аварийно-спасательных работ особой сложности при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе, на объектах с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей. Они выполняют массу опасных для жизни заданий, работают на суше, в горах, на воде.

Заместитель начальника главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым полковник внутренней службы Сергей Николаевич САДАКЛИЕВ рассказал гостям мероприятия о достижениях сотрудников центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» в ходе выполнения работ по разминированию крепости «Керчь»:

«Работы на данном объекте ведутся уже более трёх лет. За это время сотрудники обнаружили и обезвредили более 60 000 боеприпасов Великой Отечественной войны на территории более 150 га. Данные сотрудники показали себя с высокой профессиональной точки зрения, провели огромнейшую и сложную работу».

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Также Сергей Николаевич выразил слова благодарности сотрудникам «Лидера» от начальника главного управления МЧС России по Республике Крым генерал-майора Александра Николаевича ЕРЕМЕЕВА, от коллектива МЧС России по Республике Крым и от себя лично.

Гости мероприятия поблагодарили специалистов «Лидера» за обеспечение безопасности граждан и совершённый подвиг, и наградили их подарками, грамотами, благодарностями, а также нагрудными знаками и медалями.

Важно отметить, что сотрудникам центра также выразили благодарность от Совета Министров Республики Крым и заместителя председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Андреевича КОНСТАНТИНОВА.

В завершение мероприятия организаторы поблагодарили всех его участников и пожелали мирного неба, спокойных рабочих будней и процветания в единстве.

Спасателям вручили медали за разминирование крепости «Керчь»

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