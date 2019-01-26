Спасенные в Черном море моряки выписаны из керченской больницы

Состояние двенадцати моряков, пострадавших в результате пожара на танкерах, оценивается, как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

«Пострадавших моряков выписали из отделения травматологии ГБУЗ РК «Керченская больница №1». Троим из двенадцати моряков, учитывая состояние их здоровья, было предложено остаться в больнице и продолжить лечение. Однако, пациенты отказались от дальнейшей медицинской помощи, и по их пожеланию были выписаны из больницы», — говорится в сообщении пресс-службы.

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В ведомстве сообщают, что состояние всех спасенных моряков оценивается, как удовлетворительное. Всем пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь в полном объеме.