Спасибо всем партнерам проекта «2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ»

Благодарим всем за вклад каждого) спасибо, что вы с нами! И дарите самые лучшие эмоции участницам проекта, их искренние улыбки.

Гостиница «Мечта Тея»

2. Медицинские анализы CMD

3. центр эпиляции «НИМФЕЯ»

4. организатор Светлана Смирнова

5. мастер наращивания ресничек Ольга Хоменко

6. Парикмахер-стилист Али Минабилов

7. ювелирная мастерская «КАРАТ»

8. видеограф Валерий Крайнюков

9. студия красоты «LAURA»

10. Алена Попова (макияж, прически)

11. Парикмахер-визажист Ольга Артамонова

12. Ирина Артамонова официальный представитель в Керчи продукции «Мейтан»

13. сексолог Елена Бурина

14. магазин кондиционеров «Климат»

15. генеральный фотограф проекта Натали Постол

16. фотограф Александр Бондарь

17. Скаутинговый центр (модельное агенство)

18. Модельное агенство «Королевский день» организация «Мама в теме»

19. LUXE HAIR студия красоты

20. Магазин-склад алкогольных напитков «Девятка»

21. магазин цветов «Квиточка»

22. центр развития для особых деток Аяврик и Мартин

23. визажист Дарья Короткова

24. стоматолог Рустем Османов

25. психолог клиницист г.Симферополь Татьяна Ермакова

26. женский психолог Марина Черемных

27. туристическое агенство «Релакс», Ирина Релакс

28. спортивный тренер Наталья Першко

29. Fitness & Yoga Studio «Золотой Лотос»

30. танцевальная студия «Афaабель»

31. диетолог нутрициолог Ирина Кирилюк

32. кондитер Ольга Шевченко

33. Официальны представитель профессиональной натуральной венгерской косметики Pandhy’s Юлия Дьякон

34. кофейня Black Bird

35.Интернет магазин одежды Светланы Чернеевой

36. KerchMicroGreen полезные ростки зелени-

37. Массажист, диетолог, фитнес-тренер Игорь Архипов

38. Персональный имидж-стилист Юлия Щеголева

39. Магазин стильной одежды ZETTA

40. Юлия Соколова студия авторского платья

41. Магазин Детский мир Ника

42.Галина Кудиненко авторские платья

43.Поэт Елена Митина «вечер поэзии»

44. Дарья Пульвас Сертифицированный мастер перманентного макияжа

45.Прокат лимузинов Стебловский

46. Мастер по перманентному макияжу Гераскевич Галина

47. Изготовление гримёрных зеркал «Отражение»

48. Ведущий торжественных событий Владимир Чичиланов

49 Студия декора Белая ворона

50. Семейный клуб «Сказка» Елена Михайленко

51.Ольга Глотова Арт-пикник «Психологический Weekend»!

52.Ботокс для волос, наращивание волос Алиса Горбунова

53. Елена Касьянова — Оформление и организация Вашего Праздника, Фотозоны, Кенди бар

54. Лаванда магазин крымской косметики

55. фотограф Екатерина Железова

56. ТМ MATRIX, ESK и др, представитель в Керчи Татьяна Михеева

57.Декор торжеств и мероприятий воздушными шарами SKY

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