Спасибо всем партнерам проекта «2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ»

Благодарим всем за вклад каждого) спасибо, что вы с нами! И дарите самые лучшие эмоции участницам проекта, их искренние улыбки!

ПАРТНЕРЫ

1. Гостиница «Мечта Тея»

2. Медицинские анализы CMD

3. центр эпиляции «НИМФЕЯ»

4. организатор Светлана Смирнова

5. мастер наращивания ресничек Ольга Хоменко

6. Парикмахер-стилист Али Минабилов

7. ювелирная мастерская «КАРАТ»

8. видеограф Валерий Крайнюков

9. студия красоты «LAURA»

10. Алена Попова (макияж, прически)

11. Парикмахер-визажист Ольга Артамонова

12. Ирина Артамонова официальный представитель в Керчи продукции «Мейтан»

13. сексолог Елена Бурина

14. магазин кондиционеров «Климат»

15. генеральный фотограф проекта Натали Постол

16. фотограф Александр Бондарь

17. Скаутинговый центр (модельное агенство)

18. Модельное агентство «Королевский день» организация «Мама в теме»

19. LUXE HAIR студия красоты

20. Магазин-склад алкогольных напитков «Девятка»

21. магазин цветов «Квиточка»

22. оформление стильных праздников «ЛяляАрт»

23. Творческая мастерская, декор надувными шарами «Аэродекор»

24. стоматолог Рустем Османов

25. психолог клиницист г.Симферополь Татьяна Ермакова

26. женский психолог Марина Черемных

27. туристическое агентство «Релакс», Ирина Релакс

28. спортивный тренер Наталья Першко

29. Fitness & Yoga Studio «Золотой Лотос»

30. танцевальная студия «Аффабель»

31. диетолог нутрициолог Ирина Кирилюк

32. кондитер Ольга Шевченко

33. Официальны представитель профессиональной натуральной венгерской косметики Pandhy’s Юлия Дьякон

34. кофейня Black Bird

35.Интернет магазин одежды Светланы Чернеевой

36. KerchMicroGreen полезные ростки зелени

37. Массажист, диетолог, фитнес-тренер Игорь Архипов

38. Персональный имидж-стилист Юлия Щеголева

39. Магазин стильной одежды ZETTA , 7\8 shop

40. Юлия Соколова студия — ателье

41. Магазин Детский мир Ника

42.Галина Кудиненко авторские платья

43.Поэт Елена Митина «вечер поэзии»

44. Дарья Пульвас Сертифицированный мастер перманентного макияжа

45.Прокат лимузинов Стебловский Александр

46. Мастер по перманентному макияжу Гераскевич Галина

47. Изготовление гримёрных зеркал «Отражение»

48. Ведущий торжественных событий Владимир Чичиланов

49 Студия декора Белая ворона

50. Семейный клуб «Сказка» Елена Михайленко

51.Ольга Глотова Арт-пикник «Психологический Weekend!»

52. Алиса Горбунова — ботокс для волос

53. Елена Касьянова — Оформление и организация Вашего Праздника, Фотозоны, Кенди бар

54.«Лаванда» магазин крымской косметики

55. фотограф Екатерина Железова

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