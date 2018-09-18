Специалисты центра «Лидер» проводят обследование бухты в районе Крымского моста

Сотрудники Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» МЧС России продолжают осуществлять работы по разминированию территории «Крепости – Керчь».Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

Работы проводятся ежедневно группой, состоящей из 25 специалистов, в составе которой — пиротехники, кинологи, водолазы, специалисты робототехнического управления, медицинский сотрудник, а также специализированная техника МЧС России.

Так, на сегодняшний день группой ручной очистки была обследована территория общей площадью около 32 Га. С помощью специализированного робототехнического комплекса нарастающим итогом обследована территория площадью более 9 Га. Обнаружено и обезврежено около 56000 взрывоопасных предметов различного калибра времен Великой отечественной войны.

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Помимо этого, работы по обследованию и разминированию проводятся и в прилегающей к форту акватории. Работы проводятся специалистами пиротехниками и водолазами центра Лидер совместно со Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Также, во время проведения работ по обследованию и разминированию территории, специалистами Центра «Лидер» были обнаружены останки четырех воинов Красной армии. Военно-поисковым отрядом Республики Крым и Республики Татарстан найденные останки, а также истлевшие фрагменты вещей и жетоны красноармейцев были извлечены, после чего они будут похоронены с воинскими почестями.

Стоит отметить, что крепость была предназначена для продолжительной и упорной обороны и включала в себя значительное количество подземных и надземных казематов, а также складов. Перед началом 2-й мировой войны в ней хранились огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов. Ныне является частью историко-культурного заповедника и представляет историко-культурную ценность, как для жителей, так и для гостей Крымского полуострова.

Работы по обследованию территории памятника фортификационного строительства XIX века продолжаются. На данный момент работает вторая смена специалистов-пиротехников Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер», которые пробудут в Крыму до 11 октября.

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