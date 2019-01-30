Специальное предложение для тех, кому нужен дом

Новый год принято начинать с нового – новые отношения, работа и, конечно же, новый дом. Если вы решили заняться постройкой большого семейного дома, уютной дачи или даже небольшого пансионата, то вам –в «РСУ-Крым»!

Строительная компания «РСУ-Крым» имеет довольно большой опыт работы на строительном рынке, поэтому вы смело можете доверять компании в постройке дома или коттеджа вашей мечты.

Благодаря высокому профессионализму специалистов, компания «РСУ-Крым» –фаворит многих. Вы не найдете отрицательных комментариев или негативных отзывов о деятельности организации -строительная компания обрела доверие и любовь многих.

Важной отличительной чертой «РСУ-Крым» является факт того, что качественные строительные работы для вас будет выполнять постоянный штат бригад. Высококвалифицированные профессионалы, работающие в компании, заботятся о качестве работ и о репутации фирмы, ведь «РСУ-Крым» —это одна большая и дружная команда, которая трудится на ваше благо.

С финансовой точки зрения вас порадует ценовая политика строительной фирмы. Стоимость работ довольно демократична и полностью обоснована в сравнении с общей тенденцией цен на рынке.Таким образом, строительная компания «РСУ-Крым» -лидер строительного рынка.Если строительство –то «РСУ-Крым»!

О своей персональной скидке узнай по телефону: +7 (978) 824-66-83

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Мы находимся по адресу: ул. Вокзальное Шоссе, 36, оф. 8 (р-н АТП)

Больше информации здесь:http://rsu-crimea.ru