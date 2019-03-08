«Спецназ и котики»: Росгвардия выпустила необычный календарь (ФОТО)

В сети появился необычный календарь «Спецназ и котики» с изображениями суровых бойцов с пушистыми и милыми животными. Информация быстро разлетелась по социальным сетям.

Снимки отсылают к событиям Крымской весны, когда мир облетело фото бойца спецподразделения с закрытым лицом и при полной униформе, который держит кота на руках. Также, напомним, что в центре Симферополя стоит памятник бойцам спецопераций, одной из фигур памятника является кот.

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Календарь начинается с марта 2019 года и заканчивается февралём 2020.

На официальном сайте Росгвардии нет информации про календарь, хотя на снимках эмблема Росгвардии присутствует на каждой странице.

«Спецназ и котики»: Росгвардия выпустила необычный календарь к годовщине Крымской весны