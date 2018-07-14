Спецодежда от компании «Текстиль-мастер»: виды, предназначение

Наиболее распространенным и эффективным средством индивидуальной защиты работников от неблагоприятных условий на производстве служит одежда специального предназначения. Экипировка, способная предохранить тело человека от физических, механических, метеорологических и химических воздействий широко востребована в разных отраслях. Работа на металлургических, строительных, нефтегазовых, коммунальных предприятиях сопряжена с повышенными рисками для здоровья, поэтому наличие спецодежды на них, учитывая требования охраны труда, является обязательным. Для ряда других организаций, трудовая деятельность которых связана со сферой обслуживания – автомастерских, заправочных станций, спецодежда – это не только защитный костюм, но еще и рабочая униформа. Сотрудники, одетые в одинаковые вещи, выглядят эстетично, демонстрируют принадлежность к единой структуре.

Только в качественной спецодежде, изготовленной с соблюдением всех технологических процессов, удобно и комфортно работать. Производством именно такой продукции, прочной, безопасной и долговечной славится компания «Текстиль-мастер». Достичь высоких показателей в трудовой деятельности предприятию удалось благодаря учету требований, предъявляемых потребителем к сегодняшней спецодежде. Как и любая другая одежда, рабочая форма претерпела существенные изменения. Усовершенствованный крой, использование в пошиве современных материалов, пропитанных специальными растворами, наличие разных атрибутов и дополнений придают изделиям более модный и стильный вид. Со всем ассортиментом продукции от производителя можно ознакомиться на http://textile-master.ru/catalog_main .

Спецодежда от «Текстиль-мастер»: виды, назначение

Учитывая, что независимо от времени года, спецодежда должна обеспечивать работнику безопасность при исполнении конкретно поставленных задач, компания «Текстиль-мастер» постоянно расширяет свой ассортимент. Ориентируясь на предназначение, рабочую одежду можно разделить на следующие виды:

— Летняя спецодежда. Это рабочие костюмы и брюки из натуральных и смесовых тканей с хорошей воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, износостойкостью. Сшитые из легких тканей, вещи имеют незначительный вес, поэтому на теле практически не ощущаются. Изготовленная из современных материалов форма, выдерживает постоянные стирки, быстро сохнет, что очень важно для жаркого периода. Летняя спецодежда удобна в эксплуатации – все изделия оснащены накладными карманами, предназначенными для рабочего инструмента.

— Зимняя спецодежда представлена утепленными костюмами, состоящими из пар – куртка + брюки или полукомбинезон. Теплыми куртками с ветрозащитными клапанами. Брюками с высоким поясом, закрывающим поясницу. Полукомбинезонами с вместительными нагрудными карманами. Жилетами с большими боковыми карманами и удобной застежкой-молнией. Для наружного покрытия в таких изделиях используются материалы со специальными пропитками (Оксфорд, Темп, смесовки). В качестве утеплителя служит легкий по весу, но не продуваемый ветром синтепон. Для подкладки наиболее подходящими являются ткани с тепло сберегающими свойствами (флис, бязь, таффета). Капюшон, высокий воротник-стойка служат дополнительной защитой шеи и горла от холода.

— Специальная одежда со светоотражающими полосами. Используется специалистами, вынужденными работать в условиях ограниченной видимости или во время тумана, дождя — дорожниками, связистами, ремонтниками. Специализированные костюмы со светоотражающими вставками помогают избежать травматизма, ведь полосы светятся в полнейшей темноте и способны отражать свет от любого источника, включая фары автомобиля. Количество полос на куртках, брюках, полукомбинезонах зависят от класса защиты одежды.

— Костюмы для туризма расцветки камуфляж для разных времен года. Летняя экипировка дополнена противомоскитной сеткой, для надежной сохранности мелких вещей предусмотрены карманы с клапанами. Демисезонный вариант имеет флисовую подкладку, не позволяющую замерзнуть на природе в период межсезонья. Зимние куртки и брюки изготовлены из непромокаемых и не продуваемых тканей, надежного утеплителя. В такой одежде охотникам и рыбакам и не страшны экстремальные ситуации и самые лютые морозы.

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