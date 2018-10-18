Списки погибших при массовом убийстве в Керчи

Списки погибших при массовом убийстве в Керчи

Вчера в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.

К сожалению, 20 человек, находившихся в образовательном учреждении в момент нападения, погибло.

Помним. Любим. Скорбим.

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Администрация города предоставила списки погибших при массовом убийстве в Керчи 17 октября 2018 года:

  • 1. Степаненко Сергей Александрович,  30.08.2003
  • 2. Карымов Роман Валерьевич,  16.09.1997
  • 3. Устенко Людмила Александровна, 15.10.1953
  • 4. Перепелкин Егор Андреевич, 04.09.1999
  • 5. Журавлева Анна Александровна, 27.12.1998
  • 6. Вердибоженко Владислав Евгеньевич, 23.08.2003
  • 7. Керова Алина Сергеевна, 28.05.2002
  • 8. Лысенко Руслан Валерьевич, 03.11.2000
  • 9. Джураев Руден Ришатович, 21.11.2001
  • 10. Лазарев Владислав Витальевич, 06.09.1999
  • 11. Лавринович Алексей Витальевич, 12.09.1999
  • 12. Флоренский Никита Данилович, 26.06.2002
  • 13. Пипенко Данил Игоревич, 29.08.2002
  • 14. Чегерест Дарья Александровна, 15.10.2002
  • 15. Росляков Владислав Игоревич, 02.05.2000
  • 16. Моисеенко Александр Владимирович, 27.06.1972
  • 17. Бакланова Анастасия Вячеславовна, 01.11.1991
  • 18. Бакланова Светлана Юрьевна, 12.07.1961
  • 19. Кудрявцева Лариса Борисовна,  14.03.1956
  • 20. Болдина Ксения Александровна, 28.11.2000

 Студентов — 15 человек, из них:

  • Несовершеннолетних — 6 человек;
  • Взрослых — 5 человек.

Итого: погибших — 20 человек.

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