Вчера в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
К сожалению, 20 человек, находившихся в образовательном учреждении в момент нападения, погибло.
Помним. Любим. Скорбим.
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Администрация города предоставила списки погибших при массовом убийстве в Керчи 17 октября 2018 года:
- 1. Степаненко Сергей Александрович, 30.08.2003
- 2. Карымов Роман Валерьевич, 16.09.1997
- 3. Устенко Людмила Александровна, 15.10.1953
- 4. Перепелкин Егор Андреевич, 04.09.1999
- 5. Журавлева Анна Александровна, 27.12.1998
- 6. Вердибоженко Владислав Евгеньевич, 23.08.2003
- 7. Керова Алина Сергеевна, 28.05.2002
- 8. Лысенко Руслан Валерьевич, 03.11.2000
- 9. Джураев Руден Ришатович, 21.11.2001
- 10. Лазарев Владислав Витальевич, 06.09.1999
- 11. Лавринович Алексей Витальевич, 12.09.1999
- 12. Флоренский Никита Данилович, 26.06.2002
- 13. Пипенко Данил Игоревич, 29.08.2002
- 14. Чегерест Дарья Александровна, 15.10.2002
- 15. Росляков Владислав Игоревич, 02.05.2000
- 16. Моисеенко Александр Владимирович, 27.06.1972
- 17. Бакланова Анастасия Вячеславовна, 01.11.1991
- 18. Бакланова Светлана Юрьевна, 12.07.1961
- 19. Кудрявцева Лариса Борисовна, 14.03.1956
- 20. Болдина Ксения Александровна, 28.11.2000
Студентов — 15 человек, из них:
- Несовершеннолетних — 6 человек;
- Взрослых — 5 человек.
Итого: погибших — 20 человек.