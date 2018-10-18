Списки погибших при массовом убийстве в Керчи

Вчера в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.

К сожалению, 20 человек, находившихся в образовательном учреждении в момент нападения, погибло.

Помним. Любим. Скорбим.

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Администрация города предоставила списки погибших при массовом убийстве в Керчи 17 октября 2018 года:

1. Степаненко Сергей Александрович, 30.08.2003

2. Карымов Роман Валерьевич, 16.09.1997

3. Устенко Людмила Александровна, 15.10.1953

4. Перепелкин Егор Андреевич, 04.09.1999

5. Журавлева Анна Александровна, 27.12.1998

6. Вердибоженко Владислав Евгеньевич, 23.08.2003

7. Керова Алина Сергеевна, 28.05.2002

8. Лысенко Руслан Валерьевич, 03.11.2000

9. Джураев Руден Ришатович, 21.11.2001

10. Лазарев Владислав Витальевич, 06.09.1999

11. Лавринович Алексей Витальевич, 12.09.1999

12. Флоренский Никита Данилович, 26.06.2002

13. Пипенко Данил Игоревич, 29.08.2002

14. Чегерест Дарья Александровна, 15.10.2002

15. Росляков Владислав Игоревич, 02.05.2000

16. Моисеенко Александр Владимирович, 27.06.1972

17. Бакланова Анастасия Вячеславовна, 01.11.1991

18. Бакланова Светлана Юрьевна, 12.07.1961

19. Кудрявцева Лариса Борисовна, 14.03.1956

20. Болдина Ксения Александровна, 28.11.2000

Студентов — 15 человек, из них:

Несовершеннолетних — 6 человек;

Взрослых — 5 человек.

Итого: погибших — 20 человек.

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