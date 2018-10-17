Первые списки пострадавших в керченском теракте

Сегодня около 12 часов дня в Керченском политехническом колледже произошла трагедия — несколько молодых людей расстреляли образовательное учреждение.

Очень много людей пострадало в результате перестрелки,есть погибшие.

Появились первые списки пострадавших, которые были доставлены в больницы после теракта в Керченском политехническом колледже. Некоторых пострадавших отправили в Симферополь, Ленино и Темрюк.

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Первые списки пострадавших при теракте в Керчи

1. Лола Яна Игоревна

2. Соколова Анастасия Сергеевна

3. Ротаенко Анна Геннадьевна

4. Зарубина Ксения Руслановна

5. Мельник Анастасия Олеговна

6. Гуцуляк Виктория Александровна

7. Гриценко Николай Сергеевич

8. Стрелец Роман Романович

9. Кудряк Анастасия Дмитриевна

10. — Анастасия Алексеевна

11. Кондрашечкин Валентин Витальевич

12. Дейнека Мария Александровна

13. Красницкая Екатерина Николаевна

14. Ильясова Арзы Расимовна

15. Николаева Юлия

16. Вежеча Карина

17. Жукова Виктория

18. Лисенко Елизавета

19. Шенина Анна Вячеславовна

20. Пинсьчин Олег

21. Чуприна Надежда

22. Радько

23. Егорова Яна

24. Александрова Кристина

25. Голозубова Татьяна

26. Галанула

27.

28.

29. Третьякова Наталья Андреевна

30. Чечерец

31. Рыбкин Никита Игоревич

32. Бочко Мария Андреевна

33. Данилян Александр

34. Алишевский Игорь Сергеевич

35. Васильева Ирина

36. Крутько Николай

37. Денеча Карина Александровна

38. Калиниченко Наталья

39. Пономарева Виктория

40. Бурлов Евгений Алексеевич

41. Демчук Виктория

42. Карпушева Фатима

43. Ольшевский Игорь

44. Веренюк Даниил

45. Брагина Екатерина

46. Брагина

47. Егорочкина Марина

48. Нестеренко Кирилл Николаевич

49. Михлина Юлия Сергеевна

50. Дьяченко

51. Ромаенко Анна Геннадьевна

52. Неизвестная (жен)

53. Мухова Виктория

54. Розанова Любовь

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