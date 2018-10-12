Спортивные площадки во дворах Керчи установят в срок

В Керчи продолжается работа по благоустройству спортивных площадок на дворовых территориях.

Между администрацией города Керчи и ЖК «Чкалов парк» было достигнуто соглашение об организации 25 спортивных площадок в городских дворах. На 2018 год запланирована установка трёх подобных комплексов по адресам: Всесоюзная 1, Буденного 15, Вокзальное шоссе 33. Срок окончания работ был установлен до 31 декабря 2018 года.

Однако, подрядная организация, занимающаяся обустройством площадок, выполнила работы неудовлетворительно. Среди горожан появились тревожные слухи о том, что площадки не будут построены в срок.

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На сегодняшний день для исправления нарушений, допущенных при благоустройстве объектов, нанят субподрядчик – СК «Монолит».

Как сообщает на своей странице в «Фейсбуке» Сергей БОРОЗДИН :

«На данный момент работы по улице Всесоюзной, 1 закончены, строители продолжают исправлять недочеты по улице Вокзальное шоссе, 33. Уже заменили фундамент, на котором будут установлены тренажеры, произведена установка проребриков, ведутся подготовительные работы к укладке тротуарной плитки. На футбольном корте заменена сетка, все подготовлено для застила поля покрытием».

Глава администрации отметил, что работы на Вокзальном шоссе планируется закончить в течение следующей недели, после чего строители продолжат работы по улице Буденного

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