Спортсмен из Керчи выступит на чемпионате России по бодибилдингу (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

В конце недели в Красноярске пройдет чемпионат России по бодибилдингу.

12, 13 и 14 октября в городе Красноярск будет проходить чемпионат России по бодибилдингу.

В составе крымской сборной команды бороться за призовое место будет один из сильнейших спортсменов Крыма керчанин Егор ГАВРИЛОВ. Победив на двух крымских турнирах, Егор готов показать свою лучшую форму на Чемпионате России, хоть усталость и тяжёлый перелет дают о себе знать.

Читайте: Керченские команды примут участие в чемпионате Крыма по баскетболу

Наблюдать за Чемпионатом и болеть за нашего земляка можно будет в онлайн-режиме 12 октября с 11:00, 13 октября с 10:00 и 14 октября с 13:00. Время соревнований красноярское, поэтому его показатели в статье и окне трансляции различаются.

Спортсмен из Керчи выступит на чемпионате России по бодибилдингу (MSK +4)

— 12 октября (с 11 часов):

— 13 октября (с 10 часов):

— 14 октября (с 13 часов):

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.