Спортсмены из Керчи заняли призовые места по ММА на республиканских соревнованиях

В Симферополе 6-7 октября проходили соревнования по ММА на Кубок «Главы Республики Крым Сергея Аксенова».

Честь Керчи отстаивали спортсмены из СПО «Возрождения», воспитанники тренера по ММА и грепплинг спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» Сергея БАШКАЕВА.

Керчане заняли три призовых места из четырех возможных в разных весовых категориях. В результате борьбы первое место завоевал Евгений ЛЕВАНДОВСКИЙ в категории «77,1», второе место – Сергей ОРЛОВ, третье –Илья ГЕРУС.

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Спортивные соревнования по ММА проводятся с целью развития и популяризации смешанного боевого единоборства в Российской Федерации и Республике Крым и пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения.

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