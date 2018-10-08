Справились на «отлично»: керченские спасатели ликвидировали условное ЧП в архиве (ФОТО)

В рамках месячника Гражданской обороны специалисты крымского подразделения МЧС России проводят специализированные занятия также и с работниками экстренных служб, органов исполнительной власти, заинтересованных министерств и ведомств.

Так, накануне сотрудники 3-го пожарно-спасательного отряда, провели практическую отработку действий по ГО с представителями УМВД России по городу Керчь. В начале мероприятия была проведена подробная лекция, где сотрудникам правоохранительных органов напомнили основные задачи и функции ГО, а также действия в экстренных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

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После теоретической части участники приступили к тренировке, в ходе которой отработали основные действия при эвакуации людей из административного здания, порядок оповещения и вызова оперативных служб при ЧП, а также взаимодействие при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По легенде тренировки, в результате короткого замыкания электропроводки в архиве на втором этаже возник пожар, огонь по горючим материалам распространяется по всему помещению.

«Огнеборцы 3-го ПСО ФПС по Республике Крым продемонстрировали показательные действия при ликвидации условного пожара в здании, оперативное боевое развертывание и спасение условных пострадавших. Кроме того, были отработаны совместные первоочередные действия с сотрудниками МВД при пожаре».

Так как сотрудники министерства внутренних дел, также стоят на страже безопасности всех граждан, они обязаны уметь оказывать первую доврачебную помощь гражданам. При отработке этих действий работники полиции справились с заданием на отлично.

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Месячник гражданской обороны проходит ежегодно и приурочен в этом году к 86-ой годовщине Гражданской обороны России.

Его главная задача — совершенствование работы по защите населения и объектов при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, обучение населения основным способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, привлечение населения к выполнению мероприятий по гражданской обороне.

Справились на «отлично»: керченские спасатели ликвидировали условное ЧП в архиве

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