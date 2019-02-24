Срочно! В Крыму пропала молодая девушка!

В Крыму пропала студентка 2 курса Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Урие Сеит-Ягьяевна СУЛЕЙМАНОВА, жительница села Днепровка Джанкойского района. Место нахождения девушки на данный момент неизвестно.

Знакомые Урие сообщают, что видели ее рано утром 22 февраля на остановке «Ж/Д вокзал» города Симферополя. Она была одета в зелёное пальто с зелёным меховым воротом. Также на ней была тёплая бежевая шапка с бумбоном. Из вещей только небольших размеров чёрная женская сумка.

Дата рождения пропавшей: 06.12.2000. Рост — 165 см.

Мама девушки сообщает, что дочь в этот день ушла на учёбу и не вернулась. В полицию женщина сообщила.

Читайте: Внимание! Розыск пропавшего без вести!

Если есть какая-либо информация просьба сообщить по номеру +7 978 097 21 10, Гульнара.