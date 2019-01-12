Срок следствия по делу арестованных украинских моряков продлили до конца весны

Срок следствия по делу арестованных украинских моряков продлили до конца весны

Срок предварительного следствия по делу арестованных украинских моряков продлен до 25 мая. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

«Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 мая», — сказал источник.

Также он отметил, что следствие также настаивает на продлении срока ареста обвиняемым до 26 апреля, то есть на 3 месяца.

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Ранее стало известно, что московский суд 15 января рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Напоминаем, что 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу Российской Федерации. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.

24 члена экипажа были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы.

 

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