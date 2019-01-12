Срок следствия по делу арестованных украинских моряков продлили до конца весны

Срок предварительного следствия по делу арестованных украинских моряков продлен до 25 мая. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

«Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 мая», — сказал источник.

Также он отметил, что следствие также настаивает на продлении срока ареста обвиняемым до 26 апреля, то есть на 3 месяца.

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Ранее стало известно, что московский суд 15 января рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Напоминаем, что 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу Российской Федерации. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.

24 члена экипажа были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы.