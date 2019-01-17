Стань менеджером для своей кредитной карточки

Если вы умеете правильно управлять своими деньгами, у вас не возникает никаких проблем с ведением бюджета. Так же обстоят дела и с пластиковыми карточками, даже если это самая выгодная кредитная карта.

Если вы правильно выбрали свою карточку и умеете грамотно ее использовать, она всегда будет вашим другом и помощником. Приведенные ниже советы помогут вам поступать как настоящий Инвестор (с большой «И»):

1. Следите за своими долгами

Держите под контролем уровень своих долгов. Отношение уровня долга к уровню вашего годового дохода является измерителем, который показывает, насколько велик ваш долг на настоящий момент. Рассмотрим это на следующем примере:

ваш общий долг кредитных карточек: $1000;

ваш годовой доход после налогов: $5000;

ваш показатель задолженности: 1000/5000 равен 20%.

В кредитной индустрии считается допустимым иметь 25% дохода в виде задолженности. Однако мы считаем, что даже 20% – очень высокий показатель. Для нас идеальный показатель – 0 %. Но наибольший показатель, по нашему мнению, не должен превышать 15% чистого годового дохода, включая кредит на автомобиль, если таковой имеется.

2. Не играйте по их правилам

Возможность выплачивать только «минимальную сумму» на кредитной карточке не должна быть для вас регулярным правилом. Эти минимальные выплаты были специально умно просчитаны, чтобы держать вас в должниках всю вашу сознательную жизнь.

Баланс в $4500 вы сможете выплатить до конца только через 44 года, и то при условии, что за все это время вы вообще не будете пользоваться своей карточкой.

Теперь отгадайте, сколько вы в течение этого времени выплатите процентов?

Почти угадали — целых $17 000

Так что если вы не можете выплатить все сразу, старайтесь выплачивать как можно больше, но не ограничивайтесь минимальной выплатой.

3. Избегайте ненужных комиссионных

Банки и кредитные компании никогда не упускают возможности взять с вас плату за любую услугу, которую они вам предоставляют. И это вполне понятно, ведь им нужно получать прибыль, чтобы развиваться и предоставлять новые услуги.

Поэтому такие комиссионные, как оплата за просроченную выплату, штрафная оплата за овердрафт, комиссионные за выпуск новой карточки или за дополнительную выписку из банковского счета, считаются вполне справедливыми.

Но существуют также комиссионные, которые, мягко говоря, не вызывают у клиентов особой радости. Например, с вас могут взять комиссионные за то, что вы не активно пользуетесь своей кредитной карточкой. Остерегайтесь таких комиссионных.

4. Не бойтесь попросить

Если вы являетесь клиентом, то всегда имеете право попросить своего кредитора об услуге.

Хотите меньший кредитный процент? Надоело платить годовую плату? Только попросите. Не хотите платить за просроченную выплату?

Не стесняйтесь по человечески поговорить с менеджером и пообещать, что такое больше не повторится. Банки и кредитные компании дорожат своими клиентами, они могут пойти вам навстречу.

5. Вовремя остановитесь

Если у вас проблемы и вы с трудом можете выплачивать даже минимальную сумму, перестаньте пользоваться карточкой, переведите весь баланс на другую карточку с меньшим процентом и постарайтесь побыстрее все выплатить.

Только воздержитесь от покупок. Чем раньше вы остановитесь, тем легче будет выйти из кризиса.

6. Пользуйтесь только тем, что вам необходимо

Большинство людей обходится только несколькими кредитными карточками – одна им нужна для совершения покупок и оплаты различных услуг и ее баланс они выплачивают в конце месяца в полном объеме.

А вторая – для непредвиденных ситуаций или для бизнеса. Все дополнительные карточки – это, как правило, излишество.

7. Помните о подарках

Если вы выбираете кредитную карточку для частого пользования, почему бы не выбрать именно ту, которая, помимо пользы, может приносить вам еще и дополнительные бонусы, например бесплатные билеты на самолет или же какие нибудь вещи.

Только старайтесь выбирать именно то, что вам может пригодиться, и самое главное – не нужно пытаться быстрее потратить на что попало ту сумму, за которую вам дадут в подарок туристическую сумку.

8. Учите своих детей

Пластиковыми карточками мы наверняка будем пользоваться еще очень долгое время. Приучайте своих детей с детства относиться к ним не просто как к красивой игрушке, и впоследствии они будут вам за это благодарны.