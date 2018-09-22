Станет ли парковка возле Центрального рынка платной?

Совет министров поручил организовать парковки в городах Крыма.

Было принято решение, что обслуживанием парковочных мест для автомобилей в Керчи будет заниматься муниципальное унитарное предприятие городского округа Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг».

Начать обеспечивать город парковками планируется со следующего года, а в данный момент определяются улицы, на которых они будут организованы. На территории парковок сделают разметку, установят освещение, камеры видеонаблюдения, наймут охрану.

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В числе первых платная парковка появится на улице Пролетарской, однако в дальнейшем места для автомобилей оборудуют и на других улицах. Дли жителей улиц, на которой будут организованы парковки планируется выделить бесплатные парковочные места.

«На этих улицах проживают люди, для которых мы обязаны будем выделять бесплатные парковочные места. Что касается денежной стороны вопроса, то для покупателей предлагается организовать почасовую плату, а с предпринимателями – заключить долгосрочный договор», — рассказывает директор предприятия Роман БОБРОВ.

Также для льготных категорий граждан стоимость парковочного места будет снижена.

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