Старая Керчь 1960-1970-ых годов (ФОТО)

Вам никогда случаем не хотелось увидеть, как выглядел наш город раньше? Нам, в редакции КерчьИНФО было очень интересно посмотреть на то, каким был город почти 60 лет назад!

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На фото, которые представлены ниже, можно увидеть то, какой чистой была наша печально известная сегодня река Мелек-Чесме, которая в народе приобрела статус и название «речки-вонючки».

Площадь Ленина и вовсе раньше была совсем другой. На одной из фотографий можно увидеть то, что раньше возле памятника дедушке Ленину стоял монумент.

Предлагаем всем нашим читателям вместе с нами окунуться в исторические фотографии нашего любимого города-героя!

Фото из сети

Старая Керчь 1960-1970-ых годов

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