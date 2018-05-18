Старейший спортивный турнир в Керчи на грани забвения

В Керчи прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Керченский рабочий». Многолетняя традиция с каждым годом слабеет и скоро может прекратить свое существование. Разберемся, кто стирает историю спорта в Керчи.

Вчера в Керчи прошла ежегодная эстафета на приз известной городской газеты «Керченский рабочий». Этой доброй традиции в следующем году будет 75 лет. Керчане вспоминают, как раньше в эстафете принимали участие не только школьники и студенты, но и сотрудники керченских предприятий. Марафон проходил по центральным улицам города — люди бежали от Шлагбаумской площади до площади Ленина. Главный приз за первое место — годовая подписка на «Керченский рабочий». Предприятия соревновались друг с другом, гордились своими победами и новыми достижениями.

В этом году эстафета прошла менее чем скромно. Несколько школ, техникум и колледж принимали участие в традиционном забеге. Проходил он на центральном стадионе городе им. 50-летия Октября. Сказать, что это было неорганизованно — ничего не сказать. Путаница с грамотами, организацией эстафеты занимались преподаватели физкультуры. Из отдела спорта присутствовал всего один человек, который помогал вручить грамоты — главный и ЕДИНСТВЕННЫЙ специалист отдела спорта Валентин. Он рассказал журналистам КерчьИНФО, что отделом была организована печать грамот, предоставлены медали и атрибутика.

Почему в керченском отделе спорта работает всего один специалист?

Выяснилось, что в этом году традиционных призов от газеты «Керченский рабочий» не было вовсе. Как пояснил нам главный редактор издания Юрий Никифорович ЩЕРБА, отдел спорта, который ежегодно организовывает данное мероприятие, сообщил о предстоящей эстафете за сутки до начала соревнований. По словам Юрия Никифоровича, за это время невозможно было сделать грамоты. Поэтому в этом году «Керченский рабочий» лишь освещает мероприятие.

Читайте: Олег КРИШТАЛЬ: «Океан» нужен городу или мне одному?

Когда мы напомнили главному редактору издания о годовой подписке за первое место, он с радостью согласился оформить ее прямо сейчас. Только не на этот год,а уже на следующий.

Разбираясь во всей этой ситуации накапливается ряд вопросов. Например, почему в керченском отделе спорта работает всего один специалист? Как один человек может обеспечить организацию такого масштабного мероприятия? Да и как один человек может способствовать развитию спорта в нашем городе? В беседе с журналистами сайта КерчьИНФО Валентин пояснил, что в планах у городской Администрации есть задача по развитию и расширению штата данного отдела. Но, заметим, что эта структура городской Администрации уже давно в увядающем состоянии.

Еще интересно, почему соревнования в этом году всем представили как эстафету за приз «Керченского рабочего», когда этот приз даже не был запланирован.

«Наш журналист еле-еле сделал фотографию участников, завтра в номер уже пойдет материал об этом мероприятии», — рассказал главный редактор издания Юрий ЩЕРБА.

Очень жаль что спортивные традиции города не почитаются и не сохраняются. Если частное печатное издание и городская Администрация не могут позаботиться о сохранении и развитии такого самобытного спортивного мерпориятия, может стоит найти неравнодушных к спортивной стезе в Керчи? Ведь мы смогли сохранить и пронести через года наше знаменитое факельное шествие. А залогом патриотического воспитания является не только память и почтение героев ВОВ, но и саморазвитие, спортивные достижения и хорошие привычки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.