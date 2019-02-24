Статистика: сколько мужчин проживают в Крыму?

Среди населения Крыма мужчины составляют 46%. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю.

Эксперты подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в регионе по итогам 2018 года — в среднем на 1 000 представителей сильного пола приходилось 1 172 женщины.

Средний возраст мужчин составил 38 лет. Они на 5,5 лет моложе представительниц прекрасной половины полуострова. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин — 67 лет, это примерно на 8 лет меньше, чем у женщин.

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Вместе с тем Росстат оценил соотношение мужчин и женщин в целом по стране. Так, на 1 000 мужчин в минувшем году приходилось 1 156 женщин.