Ставропольские юнармейцы провели для керчан героическую поверку и поздравили с днем Государственного флага

Сегодня вечером в сквере Славы города Керчи в рамках проекта «Великая победа объединяет Россию» состоялась торжественная встреча делегации школьников, воспитанников патриотических клубов Ставропольского края.

Организаторами поездки являются: общественная палата Ставропольского края, новоалександровское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», новоалександровское отделение юнармии при поддержке правительства Ставропольского края, союза генералов Ставропольского края. Участие в поездке добровольное.

Поездка проводится на общественных началах за счет спонсорской помощи.

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Керчь – уже пятый город-герой, с которым отделение юнармии Новоалександровского городского округа установит дружественные отношения для совместного воспитания детей и молодёжи на героических примерах истории России. До этого ставропольцы побывали в городах-героях: Волгограде, Севастополе, Новороссийске, Туле. Целью поездки является патриотическое воспитание школьников на героических примерах истории нашей родины.

После возложения цветов к вечному огню в сквере Славы началось мероприятие ко дню Государственного флага Российской Федерации, на котором выступил ансамбль современного танца города Керчи «Триумф», а также спел песню «Флаг моего государства» керченский вокалист Илья Лозов.

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В ходе мероприятия слова благодарности гостям и ветеранам сказали, а также поздравили с днем Государственного флага Российской Федерации, заместитель председателя керченского городского совета Ольга Станиславовна СОЛОДИЛОВА, председатель совета общественной организации ветеранов города-героя Керчи Николай Тимофеевич КИТИКОВ, представитель администрации города Сергей Валерьевич ВОРОНЧИХИН, начальник штаба Всероссийской военно-патриотической организации «Юнармия» Новоалексанровского городского округа Игорь Михайлович ИВАНОВ, а также председатель регионального отделения Республики Крым Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Наталья Николаевна ВАСИЛЬЕВА, которая вручила почетные знаки отличия руководителям юнармии, а также юнармейцам Керчи и отметила, что это первые представители юнармии, которые удостоены почётного звания трудовой доблести России и отмечены знаком доблести

Гости пригласили керченских юнармейцев к себе в Ставропольский край и вручили ценный подарок для главы города-героя Керчь – казачью нагайку, а также благодарности от помощника губернатора Ставропольского края, председателя краевого отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Николая Ивановича БОРИСЕНКО некоторым представителям администрации.

В завершение мероприятия гости города представили героическую поверку, посвященную победе советского народа в Великой Отечественной войне.

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