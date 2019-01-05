Стихия приближается: завтра в Крыму прогнозируется мокрый снег, гололёд и сильный ветер

По данным МЧС завтра в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

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«6 января в Крыму ожидается сильный мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с», — сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, в МЧС рассказали, что существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП, линий связи, а также «обрушения слабо укреплённых, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ» и ухудшения условий дорожного движения.