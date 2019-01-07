Стихия в Керчи повалила деревья на автомобили керчан

Сегодня Керчь завалило большим количеством снега и сразу после этого в городе появились проблемы не только с движением автомобилей по дорогам, но и с тем, что на машины падают обледеневшие ветки деревьев. Об одном из таких случаев редакции КерчьИНФО рассказала керчанка.

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Происшествие произошло на улице Щорса.

«Улица Щорса. Коммунальные службы за деревьями не смотрят. Давно надо старые деревья попилить или хотя бы обезопасить. Гуляла с малышкой, и ветка на машину на наших глазах упала, пришлось резко уйти домой», — рассказала девушка.

Это не единственный сегодня случай, когда стихия повалила деревья. В центре города произошло примерно такое же происшествие, но там упавшее дерево всего лишь перекрыло проход по тротуару, а где то их просто немного погнуло.