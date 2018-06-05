Стоимость авиаперелетов в Крым осталась на уровне прошлого года

Министерством курортов и туризма Республики Крым не зафиксировано повышение стоимости авиаперелетов по популярным направлениям в Крым. При этом стоимость авиабилетов не превышает уровень прошлого года. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Так, по данным Минкурортов, минимальная стоимость прямого авиаперелета по направлению Москва-Симферополь-Москва в июне текущего года составляет 12 тысяч 400 рублей, в июле — 20 тысяч 600 рублей, в августе — 15 тысяч 600 рублей.

Минимальная стоимость прямого авиаперелета по направлению Санкт-Петербург — Симферополь-Санкт-Петербург в июне текущего года составляет 17 тысяч 500 рублей, в июле — 24 тысячи 800 рублей, в августе — 19 тысяч 600 рублей.

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Минимальная стоимость прямого авиаперелета по направлению Екатеринбург — Симферополь-Екатеринбург составляет 34 тысячи 800 рублей в июле и 27 тысяч 400 рублей — в августе.

Минимальная стоимость прямого авиаперелета по направлению Казань- Симферополь-Казань в июле составляет 20 тысяч 750 рублей, в августе — 21 тысяча 300 рублей.

Минимальная стоимость прямого авиаперелета по направлению Ростов-на-Дону — Симферополь — Ростов-на-Дону в июле составляет 13 тысяч 800 рублей, в августе — 11 тысяч 800 рублей.

На официальных сайтах авиапревозчиков имеются авиабилеты в Крым в свободной продаже по всем направлениям.

Вместе с этим, Министерство курортов и туризма Республики Крым считает, что стоимость авиаперелета в Крым является необоснованно высокой для граждан России и вредит имиджу полуострова как основному курортному направлению для отдыха россиян в летний период.

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