Стоимость проезда в троллейбусе может увеличиться до 18 рублей

Руководство «Крымтроллейбуса» предложило поднять оплату за проезд на городском троллейбусе до 18 рублей. Об этом сегодня рассказал КрымИНФОРМу на заседании совета Общественной палаты Республики Крым генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус» Илья ПРОКОПЬЕВ.

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«Экономически обоснованный тариф, который мы сейчас подали в Госкомцен, – это 18 рублей. Проведя определенную работу с Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым, будем принимать решение. Пока решение не принято», – рассказал генеральный директор.

Он также уточнил, что средний тариф за проезд на троллейбусе по России составляет 27 рублей, что намного ниже крымских цен. Повышение цены в первую очередь обусловлено тем, что вырученные деньги пойдут на установку дополнительного оборудования – точек доступа Wi-fi, новых мониторов и на покупку новой техники.

КерчьИНФО напоминает, что на данный момент проезд на троллейбусе в Керчи составляет 12 рублей.

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