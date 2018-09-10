Стоимость трассы «Таврида» увеличили на 11, 3 миллиардов рублей

Правительство Российской Федерации увеличило финансирование строительства трассы «Таврида». Как сообщает Крымское информационное агентство, информация об этом имеется в новой редакции федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года.

Из документа следует, что на новый отрезок трассы в Севастополе, который составляет 7,5 км, планируется направить 11,3 млрд рублей. Новый участок свяжет трассу «Таврида» с автодорогой Севастополь-Ялта.

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Сегодня также стало известно, что правительство Российской Федерации продлило федеральную целевую программу развития Крыма до 2022 года. Финансирование программы увеличивается на 40 млрд рублей.

Напомним, что строительство и реконструкцию трассы «Таврида», которая соединит города Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, ведёт компания «ВАД» из Санкт-Петербурга.

В прошлом году Севастополь заключил контракт на строительство 13, 25 км «Тавриды» за 11, 969 млрд рублей, стоимость 237, 5-километрового участка трассы по Республике Крым — 137, 3 млрд рублей.

Запуск движения транспорта по «Тавриде» будет осуществляться в две очереди. В двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя движение по автомобильной дороге планируют запустить в декабре 2018 года. Четырёхполосную дорогу от Керчи до Севастополя откроют в декабре 2020 года.

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