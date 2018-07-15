Столкновение двух легковушек стало причиной пробки на керченской трассе

Пользователи социальных сетей сообщают о дорожно-транспортном происшествии, случившемся недалеко от Керчи. Авария стала причиной пробки.

Участники ДТП — два легковых автомобиля иностранного производства. Место ДТП — район села Батальное. О пострадавших и причине аварии не сообщается.

Уважаемые водители, будьте бдительны! Помните, что от ваших действий зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и благополучие окружающих.

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Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

Фото: соцсети

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