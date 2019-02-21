Столкновение на ж/д переезде в Крыму: трое пострадавших

Грузовой автомобиль столкнулся на железнодорожных путях с дрезиной и перевернулся.

В результате столкновения три человека с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. По факту ДТП сотрудниками Крымской полиции проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

20 февраля в 16.30 на железнодорожном перегоне по линии Симферополь-Прибрежная водитель грузового автомобиля «HOWO», двигаясь через переезд, не предоставил преимущество в движении автомотрисе, которая двигалась по железнодорожным путям со стороны Евпатории.

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«Произошло столкновение дрезины АГВ-216 с грузовым автомобилем, перевозившем песок. В результате происшедшего грузовик перевернулся и произошел сход двух колесных пар дрезины», — сообщили в ведомстве.

Машинист дрезины не пострадал, водитель грузовика получил закрытую черепно-мозговую травму, а два пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, на месте ЧП временно приостановлено движение поездов.