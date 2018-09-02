Стоматолог и проект «2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ»

Сегодня от лица участниц проекта «2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ» хочется поделиться радостью от посещения стоматолога (что бывает очень редко)). Все участницы посетили нашего партнера проекта — Рустема Османова, поделились своими невероятно позитивными отзывами о процедурах: чистке зубов, диагностике, терапии и, конечно, консультации и рекомендациях. На столько доброжелательного и радушного стоматолога даже тяжело было себе представить, что такие существуют в природе. Все участницы остались довольны не только профессионализмом, но и атмосферой, обстановкой и результатами.

Самый масштабный проект города рекомендует Стоматолога №1 Рустем Османов. ул. Гайдара 7

vk: https://vk.com/drrustem_osmanov

instagram: dr_osmanov_rustem

А горизонты проекта расширяются и с нами еще больше замечательных людей в проекте:

ПАРТНЕРЫ

1. Гостиница «Мечта Тея»

2. Медицинские анализы CMD

3. центр эпиляции «НИМФЕЯ»

4. организатор Светлана Смирнова

5. мастер наращивания ресничек Ольга Хоменко

6. Парикмахер-стилист Али Минабилов

7. ювелирная мастерская «КАРАТ»

8. видеограф Валерий Крайнюков

9. студия красоты «LAURA»

10. Алена Попова (макияж, прически)

11. Парикмахер-визажист Ольга Артамонова

12. Ирина Артамонова официальный представитель в Керчи продукции «Мейтан»

13. сексолог Елена Бурина

14. магазин кондиционеров «Климат»

15. генеральный фотограф проекта Натали Постол

16. фотограф Александр Бондарь

17. Скаутинговый центр (модельное агенство)

18. Модельное агенство «Королевский день» организация «Мама в теме»

19. LUXE HAIR студия красоты

20. Магазин-склад алкогольных напитков «Девятка»

21. магазин цветов «Квиточка»

22. оформление стильных праздников «ЛяляАрт»

23. Творческая мастерская, декор надувными шарами «Аэродекор»

24. стоматолог Рустем Османов

25. психолог клиницист г.Симферополь Татьяна Ермакова

26. женский психолог Марина Черемных

27. туристическое агенство «Релакс», Ирина Релакс

28. спортивный тренер Наталья Першко

29. Fitness & Yoga Studio «Золотой Лотос»

30. танцевальная студия «Афaабель»

31. диетолог нутрициолог Ирина Кирилюк

32. кондитер Ольга Шевченко

33. Официальны представитель профессиональной натуральной венгерской косметики Pandhy’s Юлия Дьякон

34. кофейня Black Bird

35.Интернет магазин одежды Светланы Чернеевой

36. KerchMicroGreen полезные ростки зелени

37. Массажист, диетолог, фитнес-тренер Игорь Архипов

38. Персональный имидж-стилист Юлия Щеголева

39. Магазин стильной одежды ZETTA — @zetta_kerch

40. Юлия Соколова студия — ателье

41. Магазин Детский мир Ника

42.Галина Кудиненко авторские платья

43.Поэт Елена Митина «вечер поэзии»

44. Дарья Пульвас Сертифицированный мастер перманентного макияжа

45.Прокат лимузинов Стебловский

46. Мастер по перманентному макияжу Гераскевич Галина —

47. Изготовление гримёрных зеркал «Отражение»

48. Ведущий торжественных событий Владимир

49. Студия декора Белая ворона

50.Арт-пикник Психологический Викенд от Ольги Глотовой

51. Алиса Горбунова — наращивание волос, кератин, ботокс

52. Елена Касьянова — оформление ваших праздников

53. Семейный клуб «Сказка»

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