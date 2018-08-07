Стопперы во дворах незаконны: проблему с парковками в Керчи нужно решать «сверху»

С каждым годом в Керчи все острее встает вопрос парковок. Автомобилистам становится все труднее найти место для стоянки своего железного коня в городских дворах.

Помимо вполне закономерного роста числа машин, одной из основных причин этого становятся так называемые «стопперы» — конструкции, препятствующие движению транспорта. Такие объекты устанавливают жильцы многоквартирных домов, чтобы никто не парковался на «их» месте. Однако во дворах керченских домов не предусмотрена система собственности на парковочные места, так что подобные действия можно смело считать противозаконными.

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Таким образом, демонтажом конструкций должны заниматься городские власти, как это делается, к примеру, в Симферополе. Как сообщает новостной портал Крым.news, в республиканской столице уже снесли более 30 «стопперов», а еще 255 планируют подвергнуть сносу в самое ближайшее время. За незаконную установку такого объекта гражданам грозит административная ответственность. Кроме того, их обяжут оплачивать работы по демонтажу и хранению конструкций.

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