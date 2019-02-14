Стоянку возле автовокзала могут передать в пользование ГУП РК «Крымавтотранс»

В рамках рабочей поездки директор ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь КОРОБЧУК встретился с главой администрации города Керчи Сергеем БОРОЗДИНЫМ и посетил автовокзал «Керчь». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе совещания с главой администрации города рассматривался вопрос, касающийся передачи в пользование предприятию земельного участка, прилегающего к зданию автовокзала «Керчь», на котором на данный момент размещена стоянка для автомобилей.

После совещания директор посетил автовокзал, который в ноябре 2018 года полностью адаптирован для маломобильных групп населения.

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«Так, в соответствии с государственной программой «Доступная среда» вокзал оборудован пандусами, пиктограммами, выполнена маркировка ступеней, перил и дверей. Перед входом в здание и внутри уложена тактильная, противоскользящая плитка с рельефным рисунком, указывающая направление движения», — рассказывают в пресс-службе.

Кроме того, намечены планы работ по улучшению условий пребывания пассажиров на территории автовокзала, которые необходимо осуществить до начала курортного сезона.