Стоянку возле автовокзала могут передать в пользование ГУП РК «Крымавтотранс»

В рамках рабочей поездки директор ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь КОРОБЧУК встретился с главой администрации города Керчи Сергеем БОРОЗДИНЫМ и посетил автовокзал «Керчь». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В ходе совещания с главой администрации города рассматривался вопрос, касающийся передачи в пользование предприятию земельного участка, прилегающего к зданию автовокзала «Керчь», на котором на данный момент размещена стоянка для автомобилей.
После совещания директор посетил автовокзал, который в ноябре 2018 года полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
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«Так, в соответствии с государственной программой «Доступная среда» вокзал оборудован пандусами, пиктограммами, выполнена маркировка ступеней, перил и дверей. Перед входом в здание и внутри уложена тактильная, противоскользящая плитка с рельефным рисунком, указывающая направление движения», — рассказывают в пресс-службе.
Кроме того, намечены планы работ по улучшению условий пребывания пассажиров на территории автовокзала, которые необходимо осуществить до начала курортного сезона.
У нас не автовокзал, а зона за проволокой. От кого эти ограждения? Если антитеррор, то не смешите воробья в луже…. О стоянке. Там можно поставить от силы 20 машин. Половину обычно занимают таксисты. Чтобы протиснутся и не поцарапаться, нужно иметь хороший опыт. Если ещё сделаете платной стоянку, то вообще… Зачем запретили стоянку вокруг кургана? Кому там мешали машины? Нашли кормушку для гайцов, эвакуаторов и штрафплощадке? Чтобы встретить кого то с вещами или проводить, нужно останавливается хрен знает где. А если инвалиды? Короче. У нас, как всегда: всё для блага человека, всё во имя человека. Только кто этот человек и в каком кабинете сидит никто не говорит. И после таких ляпов хотят, чтобы люди любили власть. По капелькам дождётесь взрыва…