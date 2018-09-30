Страшная авария в Крыму: автобус раздавил легковушку

Вчера в Севастополе произошла авария с участием легковушки и автобуса. Об этом сообщают РИА Новости Крым.

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ДТП произошло в районе поворота на аэропорт «Бельбек», где рейсовый автобус столкнулся «Опель Омега». После столкновения легковушка слетела с дороги и врезалась в ограждение.

Как сообщают очевидцы произошедшего в социальных сетях, до приезда полиции и спасателей, пострадавшим из иномарки (водителю и пассажиру) пытались помочь другие люди. Однако мужчина, находящийся на пассажирском сиденье не подавал признаков жизни.

Уже после приезда спасателей пострадавших удалось освободить из покорёженного автомобиля.

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