Страшное ДТП в Красногвардейском районе (ВИДЕО)

С начала курортного сезона на дорогах Крыма случилось множество серьёзных аварий. Ещё одно страшное ДТП произошло сегодня на 62 км трассы «Джанкой-Симферополь» в селе Амурское.

Предположительно, «Москвич» столкнулся с «Камазом», в результате чего «Москвич» оказался полностью уничтожен. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

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В социальных сетях люди призывают друг друга быть осторожными на дорогах и комментируют данное событие:

«У человека были дела, планы… Дома его кто-то ждёт… В такие моменты, ты понимаешь что в машине ты уязвим так же, как без нее. Дай боже никому такого!»

С командой КерчьИНФО видеозаписью с регистратора и фотографиями поделились очевидцы автокатастрофы.

Страшное ДТП в Красногвардейском районе

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