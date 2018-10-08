Страшное ДТП в Крыму: электричка въехала в отечественный автомобиль (ФОТО)

На станции «Соленое озеро» сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту дорожного происшествия.

В Дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от экипажа ДПС о том, что ночью в 100 метрах от станции «Соленое озеро» Джанкойского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место событий транспортные полицейские обнаружили автомобиль «ВАЗ-21099», перевернутый на крышу. Об этом сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

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В ходе разбирательства по данному факту было установлено, что 45-летний мужчина, владелец отечественной машины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подъехал к железнодорожному полотну и припарковался. В этот момент к станции подходил электропоезд сообщением «Соленое озеро-Симферополь». Водитель никак не отреагировал на предупреждающие сигналы машиниста электропоезда и не принял должных мер к освобождению железнодорожного полотна. От удара «ВАЗ-21099» перевернуло на крышу.

Сам водитель, его пассажир и пассажиры электропоезда не пострадали. Задержки движения поездов на перегоне «Соленое озеро-Джанкой» нет.

Ущерб, причиненный транспортным средствам участников ДТП, устанавливается специалистами.

Собранный в отношении водителя материал, передан на рассмотрение в группу дознания линейного отдела МВД России на станции «Джанкой» Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

На данный момент решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Страшное ДТП в Крыму: электричка въехала в отечественный автомобиль

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