Страшное ДТП в Крыму: грузовик раздавил легковушку

ДТП произошло недалеко от Симферополя с участием грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.

Читать: В Севастополе задержали двоих студентов, распространявших наркотики на территории Керчи

Авария произошла возле села Приятное Свидание.

Свидетели последствия ДТП рассказали, что грузовой и легковой автомобили находятся по разные стороны дороги. Грузовой автомобиль лежит на боку, легковой при этом попросту раздавлен. Водитель легковушки по словам очевидцев погиб.

Официальной информации на данный момент нет. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.