Строители Крымского моста теперь будут возводить мост через Обь

В Салехарде начали подготовку строительства масштабного объекта. На рабочей площадке трудятся строители Крымского моста.

Как сообщают журналисты издания Social media News, мост в Салехарде соединит Северную и Свердловскую железную дорогу. Мост соединит также 2 города Салехард и Лабытнанги.

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«Отметим, что мостоотрядовцы недавно прибыли со строительства Крымского моста. Техника, которая сейчас разгружается в Приобье, также прибыла из Керчи», — сказано в сообщении издания.

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