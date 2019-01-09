На «Тавриде» выявлены нарушения по очистке снега

Генеральный подрядчик строительства «Тавриды» проверил качество выполнения работ по уборке снега с трассы в новогодние праздники. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий НАЗАРОВ.

Ранее керчане писали о том, что недавно открывшаяся для транспорта трасса «Таврида» плохо очищена от снега. Из-за снежных накатов автомобилисты испытывают множество неудобств.

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АО «ВАД» проверило качество выполнения работ по уборке снега с трассы «Таврида» в новогодние праздники. Выявлены нарушения на участках 1 и 2 этапов автодороги. Для уборки «Тавриды» будет привлечена дополнительная техника, а в отношении виновных в ненадлежащей работе будут приняты дисциплинарные меры вплоть до увольнения.