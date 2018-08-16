Строители «Тавриды» начали укладку асфальтобетона на всех семи участках трассы

На первой очереди строительства заасфальтировано более 105 км автодороги.

Работы по асфальтированию дорожного полотна начались на всех семи этапах «Тавриды». Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов.

«Генеральный подрядчик приступил к укладке асфальтобетона на шестом этапе трассы «Таврида» в районе Бахчисарая. Таким образом, дорожники ведут работы по асфальтированию на всех семи этапах автодороги. Все работы ведутся в соответствии с графиком», — добавил Сергей Карпов.

В настоящее время строительство ведется одновременно на всех этапах и разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре этого года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

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В рамках первой очереди строительства (на 1-4 этапах от Керчи до Симферополя – это 190 км) уложено 105,3 км асфальтобетона в двухполосном исполнении.

Кроме того, началась укладка на первой транспортной развязке пятого этапа в начале строящегося обхода Симферополя. Движение по ней будет запущено в рамках первой очереди строительства в декабре текущего года. Готовность первой очереди «Тавриды» составляет уже 70%.

Запуск движения по обходу Симферополя будет произведен в декабре 2020 года одновременно с вводом в эксплуатацию семи этапов «Тавриды» в четырехполосном исполнении. Протяженность всех семи этапов автодороги составляет 250,7 км. В рамках второй очереди строительства «Тавриды» уложено порядка 55 км в двухполосном исполнении.

Общая готовность «Тавриды» на сегодняшний день составляет 38%.

Текст: Госкомитет дорожного хозяйства РК.

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