Строители «Тавриды» не хотят платить налоги

Управление Федеральной налоговой службой России по Республике Крым инициировала проверку организаций, занимающихся строительством автотрассы «Таврида». Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

Первые итоги проверки были известны ещё вчера. Сообщили их на заседании республиканской коллегии налоговых органов. Основная претензия налоговых инспекторов — уровень заработной платы, который некоторыми подрядчиками стройки искусственно занижается с целью минимизации налоговых отчислений.

Читайте: Первая развязка трассы «Таврида» сдана в эксплуатацию: пресс-тур

Так, в 2017 году в строительство самой дорогой автотрассы страны вложено более 24 миллиардов рублей, при этом налог на доходы физических лиц (НДФЛ), от указанной суммы финансирования, не достиг и 1%, составив в абсолютных цифрах менее 130 миллионов рублей. При этом НДФЛ – это практически единственная форма налогового дохода, попадающая в бюджетную систему Республики Крым от строительства автотрассы и других объектов Федеральной целевой программы.

В настоящее время налоговиками проведены обследования около 10 строительных площадок, опрошено около 200 наемных работников, установлен средний уровень заработной платы, который колеблется в различных организациях строительства автотрассы от 8 до 63, 5 тысяч рублей. В ходе проверки выявлено несоответствие фактического размера уровня заработной платы тем данным, которые отражаются в отчетах, предоставляемых строительными организациями в налоговые органы.

По результатам первых проверок, проведения комиссий по легализации заработной платы подрядчиками и субподрядчиками стройки объем отчислений НДФЛ за первый шесть месяцев 2018 года превысил уровень всего 2017 года и составил почти 200 миллионов рублей.

Читайте: Багеровская развязка трассы «Таврида» с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

В следующем году объем финансирования автотрассы увеличится почти вдвое и достигнет более чем 45 миллиардов рублей.

«Самая дорогая автотрасса России должна оставить свой след в виде налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым», — отметил руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым Роман НАЗДРАЧЁВ, обращаясь на коллегии к инспекторам налоговых органов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.