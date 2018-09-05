Строители «Тавриды» не хотят платить налоги

Строители «Тавриды» не хотят платить налоги

Управление Федеральной налоговой службой России по Республике Крым инициировала проверку организаций, занимающихся строительством автотрассы «Таврида». Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

Первые итоги проверки были известны ещё вчера. Сообщили их на заседании республиканской коллегии налоговых органов. Основная претензия налоговых инспекторов — уровень заработной платы, который некоторыми подрядчиками стройки искусственно занижается с целью минимизации налоговых отчислений.

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Так, в 2017 году в строительство самой дорогой автотрассы страны вложено более 24 миллиардов рублей, при этом налог на доходы физических лиц (НДФЛ), от указанной суммы финансирования, не достиг и 1%, составив в абсолютных цифрах менее 130 миллионов рублей.  При этом НДФЛ – это практически единственная форма налогового дохода, попадающая в бюджетную систему Республики Крым от строительства автотрассы и других объектов Федеральной целевой программы.

В настоящее время налоговиками проведены обследования около 10 строительных площадок, опрошено около 200 наемных работников, установлен средний уровень заработной платы, который колеблется в различных организациях строительства автотрассы от 8 до 63, 5 тысяч рублей. В ходе проверки выявлено несоответствие фактического размера уровня заработной платы тем данным, которые отражаются в отчетах, предоставляемых строительными организациями в налоговые органы.

По результатам первых проверок, проведения комиссий по легализации заработной платы подрядчиками и субподрядчиками стройки объем отчислений НДФЛ за первый шесть месяцев 2018 года превысил уровень всего 2017 года и составил почти 200 миллионов рублей.

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В следующем году объем финансирования автотрассы увеличится почти вдвое и достигнет более чем 45 миллиардов рублей.

«Самая дорогая автотрасса России должна оставить свой след в виде налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым», — отметил руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым Роман НАЗДРАЧЁВ, обращаясь на коллегии к инспекторам налоговых органов.

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