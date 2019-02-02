Строители устраняют причины возникновения оползня на автоподходах к Крымскому мосту

На автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи произошло сползание земляного откоса дороги из-за переувлажнения грунта. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на Службу автомобильных дорог Республики Крым.

Как отметили в ведомстве, данный факт не влияет на безопасность движения по подходам.

«На данный момент строители устраняют причины возникновения оползня, проводят работы по очистке водопропускных труб. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.

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По словам специалистов, движение по автомобильным подходам к Крымскому мосту производится в штатном режиме