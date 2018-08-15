Строительные работы заберут у керчан живописный уголок

В районе супермаркета по улице Ворошилова вырубают деревья, которые 20 лет назад высадил керчанин.

В редакцию КерчьИНФо обратился Владислав БУШИН, который рассказал о строительных работах по улице Ворошилова:

«Сегодня начато строительство неизвестного объекта возле «Сильпо» на Ворошилова. Под снос попадают зеленые насаждения: 4 кипариса (пирамидальный,2 горизонтальных и аризонский), самая высокая в городе плакучая шелковица, туи восточные, хеномелес японский, гибискусы сирийские, 2 володушки кустарниковых, пираканта, жасмин голоцветковый, зимостойкие кактусы (Opuntia phaeacantha var. camanchica) и др. растения. Кроме того будет уменьшена площадь автостоянки. Уже выкопаны ямы на плиточном тротуаре, на клумбе и автостоянке. В ямах видны поврежденные корни деревьев».

Все эти растения Владислав и его семья высадили на этом месте много лет назад. Керчанин отмечает, что даже туристы обращают внимание на этот живописный уголок, который сочетает в себе разнообразие крымской природы.

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Пока неизвестно, что именно будет на месте маленького сада. Рабочие утверждают, что разрешение на вырубку деревьев у них имеется.

В Керчи вырубают деревья

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