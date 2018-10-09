Ямы на дороге в Керчи засыпали строительным мусором (ФОТО)

Ямы на дороге одной из керченских улиц засыпали строительным мусором.

Внутриквартальные дороги — вечная проблема города Керчи. Это коснулось и улицы Славы — кто-то засыпал дорогу отходами от строительства.

Местные жители прислали в редакцию КерчьИНФО письмо с просьбой опубликовать их проблему.

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«На улицу Славы привезли строительный мусор. В некоторых местах засыпали ямы».

Керчане переживают, что в сезон дождей, который начнётся очень скоро, на дороге образуется грязь, которую машины разнесут по всей улице.

Ямы и кучи строительного мусора: как делают дорогу в Керчи

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