Ямы на дороге в Керчи засыпали строительным мусором (ФОТО)

Ямы на дороге одной из керченских улиц засыпали строительным мусором.
Внутриквартальные дороги — вечная проблема города Керчи. Это коснулось и улицы Славы — кто-то засыпал дорогу отходами от строительства.
Местные жители прислали в редакцию КерчьИНФО письмо с просьбой опубликовать их проблему.
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«На улицу Славы привезли строительный мусор. В некоторых местах засыпали ямы».
Керчане переживают, что в сезон дождей, который начнётся очень скоро, на дороге образуется грязь, которую машины разнесут по всей улице.