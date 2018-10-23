Строительство детского сада в Керчи идет полным ходом (ФОТО)

В Керчи продолжаются работы по установке нового модульного детского сада в районе Вокзального шоссе.

Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №11 «Ручеёк» Людмила ШЕНДО сообщила, что новый объект станет вторым корпусом детского сада. Его проектная мощность составляет 100 человек, а открываться он будет после Нового года — все зависит от погодных условий.

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Строители фирмы «Алмаз» из города Азова устанавливают детские сады с 2015 года. Они рассказали журналистам КерчьИНФО о продвижении строительства нового объекта в Керчи:

«Уже много сделано. На данный момент устанавливаются балки перекрытия первого этажа. На этой неделе установим и плиты перекрытия. К планируемой дате завершения строительства детский сад будет готов».

Напомним, что строительство планируется закончить 7 декабря.

Строительство детского сада в Керчи идет полным ходом

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