Строительство дома для депортированных граждан идет полным ходом

В Керчи продолжается строительство дома для депортированных граждан. Журналисты КерчьИНФО направились на место стройки, чтобы посмотреть на дом вблизи и поделиться фотографиями с результатами строительство на данный момент.
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Дом приобрел еще больше этажей, окна стали застекленными и на фотографиях видно, что идет строительство балконов.
Многоквартирный дом планируют сдать в эксплуатация к концу 2018 года.
КерчьИНФО напоминает, что администрация города определилась с еще одним домом, для депортированных граждан. Новый дом построят на Индустриальном шоссе уже в существующем микрорайоне.