Строительство Крымского моста: вид с яхты (ФОТО)

Сегодня в Керчи прошел этап Международного фестиваля «Кубок Черного моря». Яхтсмены прошли под арками Крымского моста, где на данный момент идет строительство его железнодорожной части моста.

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Как можно увидеть на фотографиях – стройка идет полным ходом и такое ощущение, что она даже ускорилась!

Безумно красивый вид открывался прямо перед подходами к аркам. Можно было отчетливо рассмотреть строительство величественного объекта и строителей, которые там работают. Некоторые из них вышли, чтобы поприветствовать регату, которая проходила под арками.

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